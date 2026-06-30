Fête des familles au parc Saint-Paul | Mon Quartier d’été Caen
mardi 25 août 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Fête des familles au parc Saint-Paul | Mon Quartier d’été
Rue Monseigneur Adam Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25 18:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Le parc vous ouvre ses portes pour une journée en famille placée sur le signe de la créativité.
Coin lecture, jeux, grimpe d’arbre, parcours fauteuil et parcours à l’aveugle, atelier créatif écolo, exposition de peintures, initiation poney.
Spectacles de danse.
Le parc vous ouvre ses portes pour une journée en famille placée sur le signe de la créativité.
Coin lecture, jeux, grimpe d’arbre, parcours fauteuil et parcours à l’aveugle, atelier créatif écolo, exposition de peintures, initiation poney.
Spectacles de danse
15h les sons et les parfums avec la Compagnie Ensuite en Corps
16h dialogue avec Claude Monet shiva ce nymphea avec maya par en scène à caen
16h goûter
17h concert jukebox vivant avec tube meuchine par Marlux cie
En partenariat avec l’APF france handicap, Tandem, le 17b, la bibliothèque de Venoix- Maladrerie, Ensuite en corps, Jeux m’amuse, En scène à Caen, Marlux cie, Arc-en-cîme, les Ateliers de Charlotte Noyelle, la SHUC et viridis .
Rue Monseigneur Adam Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00
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English : Fête des familles au parc Saint-Paul | Mon Quartier d’été
The park opens its doors to you for a family day of creativity.
Reading corner, games, tree climbing, wheelchair and blind trail, eco-creative workshop, painting exhibition, pony initiation.
Dance shows.
L’événement Fête des familles au parc Saint-Paul | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
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