Informations pratiques

Caen

Fête des familles au parc Saint-Paul | Mon Quartier d’été

Rue Monseigneur Adam Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Le parc vous ouvre ses portes pour une journée en famille placée sur le signe de la créativité.

Coin lecture, jeux, grimpe d’arbre, parcours fauteuil et parcours à l’aveugle, atelier créatif écolo, exposition de peintures, initiation poney.

Spectacles de danse.

Le parc vous ouvre ses portes pour une journée en famille placée sur le signe de la créativité.

Coin lecture, jeux, grimpe d’arbre, parcours fauteuil et parcours à l’aveugle, atelier créatif écolo, exposition de peintures, initiation poney.

Spectacles de danse

15h les sons et les parfums avec la Compagnie Ensuite en Corps

16h dialogue avec Claude Monet shiva ce nymphea avec maya par en scène à caen

16h goûter

17h concert jukebox vivant avec tube meuchine par Marlux cie

En partenariat avec l’APF france handicap, Tandem, le 17b, la bibliothèque de Venoix- Maladrerie, Ensuite en corps, Jeux m’amuse, En scène à Caen, Marlux cie, Arc-en-cîme, les Ateliers de Charlotte Noyelle, la SHUC et viridis .

Rue Monseigneur Adam Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00

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English : Fête des familles au parc Saint-Paul | Mon Quartier d’été

The park opens its doors to you for a family day of creativity.

Reading corner, games, tree climbing, wheelchair and blind trail, eco-creative workshop, painting exhibition, pony initiation.

Dance shows.

L’événement Fête des familles au parc Saint-Paul | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer