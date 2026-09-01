Fête des jardins au square Olga Bancic SQUARE OLGA BANCIC PARIS

Informations pratiques

Comme chaque année, l’association le jardin d’Olga, qui gère le jardin partagé du même nom, situé dans le 11e, va organiser plusieurs animations :

– Exposition photographique sur les insectes et arachnides,

– Visite du jardin partagé,

– Présentation du site de compostage (cycle du compost, matériel, petites bêtes…). Membre du Réseau Compost 11 et du RCC Ile de France, ce jardin dispose d’un « compost de quartier ».

Dans le cadre de la Fête des jardins, exposition photographique sur les insectes et arachnides au Jardin d’Olga.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00

SQUARE OLGA BANCIC 34 rue Godefroy Cavaignac 75011 et 41 rue Richard LenoirPARIS

jardindolga@gmail.com



Afficher la carte du lieu SQUARE OLGA BANCIC et trouvez le meilleur itinéraire

