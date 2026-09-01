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Fête des jardins au square Olga Bancic SQUARE OLGA BANCIC PARIS

dimanche 27 septembre 2026 · SQUARE OLGA BANCIC · PARIS

Fête des jardins au square Olga Bancic SQUARE OLGA BANCIC PARIS

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
SQUARE OLGA BANCIC
Adresse
34 rue Godefroy Cavaignac
Ville
75011 PARIS
Département
Paris

Comme chaque année, l’association le jardin d’Olga, qui gère le jardin partagé du même nom, situé dans le 11e, va organiser plusieurs animations :

– Exposition photographique sur les insectes et arachnides,

– Visite du jardin partagé,

– Présentation du site de compostage (cycle du compost, matériel, petites bêtes…). Membre du Réseau Compost 11 et du RCC Ile de France, ce jardin dispose d’un « compost de quartier ».

Dans le cadre de la Fête des jardins, exposition photographique sur les insectes et arachnides au Jardin d’Olga.
Le dimanche 27 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00

SQUARE OLGA BANCIC 34 rue Godefroy Cavaignac  75011 et 41 rue Richard LenoirPARIS
jardindolga@gmail.com


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