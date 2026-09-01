Fête des jardins au square Olga Bancic SQUARE OLGA BANCIC PARIS
dimanche 27 septembre 2026 · SQUARE OLGA BANCIC · PARIS
Informations pratiques
Comme chaque année, l’association le jardin d’Olga, qui gère le jardin partagé du même nom, situé dans le 11e, va organiser plusieurs animations :
– Exposition photographique sur les insectes et arachnides,
– Visite du jardin partagé,
– Présentation du site de compostage (cycle du compost, matériel, petites bêtes…). Membre du Réseau Compost 11 et du RCC Ile de France, ce jardin dispose d’un « compost de quartier ».
Dans le cadre de la Fête des jardins, exposition photographique sur les insectes et arachnides au Jardin d’Olga.
Le dimanche 27 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00
SQUARE OLGA BANCIC 34 rue Godefroy Cavaignac 75011 et 41 rue Richard LenoirPARIS
jardindolga@gmail.com
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