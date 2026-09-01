Fête des jardins : le 12e célèbre la nature en ville ! Jardin de Reuilly – Paul Pernin PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Jardin de Reuilly - Paul Pernin · PARIS
Informations pratiques
Jardin de Reuilly – Paul Pernin
Dans le 12e, les jardiniers de la Ville vous accueillent dans le jardin de Reuilly – Paul Pernin. Situé sur le parcours de la Coulée Verte René-Dumont à l’emplacement d’une ancienne gare de marchandises, cet espace vert est reconnaissable à sa passerelle emblématique.
15 rue Albinoni, Paris 12ᵉ
Métro : Montgallet (ligne 8), Dugommier (ligne 6). Bus : Mairie du 12e (lignes 29, 215)
Ce jardin est accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes aveugles et malvoyantes et figure dans unquartier d’accessibilité augmentée (QAA)
Ateliers et animations
- Découverte des différents types de haies et de leurs rôles
pour la biodiversité
- Réalisation participative d’une haie sèche
- Présentation de la démarche des refuges LPO
- Rempotage de plantes
- Atelier d’impression végétale sur tissu: réservation sur place conseillée
- Loisirs créatifs sur les thèmes des oiseaux et de la biodiversité
- Découverte du métier de jardinier : présentation du métier et de ses
spécificités, ainsi que du matériel utilisé
Visite commentée de la Coulée Verte René-Dumont
- Présentation de l’histoire du site, des actions paysagères,
de la biodiversité et des usages observés
Départs depuis le jardin de Reuilly – Paul Pernin à 15h et 17h. Réservation sur place conseillée
Jeux
- Quiz sur la biodiversité et les arbres fruitiers
- Marelle autour du
règlement des parcs et jardins
- Jeu de l’oie « Stop incivilités »
Maison du jardinage et du compostage (parc de Bercy)
41 rue Paul Belmondo, Paris 12e
Métro : Bercy (lignes 6, 14), Cour Saint-Émilion (ligne 14). Bus : Bercy – Arena (ligne 24), Parc de Bercy (ligne 64)
Ateliers et animations
- Présentation
du compostage en ville avecDM Compost : le samedi uniquement, de 15h à 18h.
- Découverte des plantes insolites du parc de Bercy et de son potager: de 14h à 16h. 20 personnes maximum.
- Grainothèque : découverte des graines à l’aide des cinq sens
- Atelier : apprendre
les gestes et techniques du potager selon les saisons
Visites guidées
- Balade dans le potager de Bercy : « Bien-être et découverte des bienfaits insoupçonnés des plantes »
De 14h à 16h. Sur inscription sur Que faire à Paris. 20 personnes
maximum
Ferme de Paris (bois de Vincennes)
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h à 18h
24 route de la Tourelle, Paris 12e
RER : Joinville-le-Pont (ligne A). Bus : Plateau de Gravelle (ligne 77)
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Ateliers et animations
- Découverte de la mare écologique : présentation de son rôle dans la
biodiversité et la lutte biologique
Le dimanche uniquement, en accès libre de 14h30
à 18h
- Rencontre avec le fermier : échanges autour du nourrissage et de la rentrée des
animaux de la ferme
à 16h pour les chèvres et les brebis à 17h30 pour la basse-cour
- Les Clos d’Hélo : visite des parcelles avec l’association « Les Champs
des Possibles »et découverte des productions de la ferme
- Potager du Bois : Le samedi uniquement, de 14h à 18h, cueillette pédagogique, dégustation et vente de
produits du potager avec Interface Formation
Jeux
- Jeux de découverte de la biodiversité
- Parcours ludiques autour de la biodiversité du verger et des légumes
d’Île-de-France
- « Les hérissons du chemin des
murmures » : jeu de type « Cherche et trouve »
- « Les enquêtes de la
Fouine » : jeu d’énigmes
École Du Breuil (bois de Vincennes)
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h à 18h
Route de la Pyramide (face à l’entrée de l’Arboretum de Paris), Paris 12e
RER : Joinville-le-Pont (ligne A). Bus : École Du Breuil (lignes 77, 201)
Visites guidées
- Visites du jardin de l’École Du Breuil : de 14h à 18h. Départ toutes les heures. Inscription sur place obligatoire, limitée à 20 personnes par visite
Exposition
- Présentation
de l’exposition « Horticultures » au sein du jardin, en lien avec les
Beaux-Arts
Retrouvez l’École Du Breuil sur sonsite Web
Bibliothèque de la Maison Paris Nature (Parc Floral de Paris, bois de Vincennes)
Maison Paris Nature, Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide, Paris 12e
Métro : Château de Vincennes (ligne 1). Bus : Stade Léo Lagrange ou Plaine de la Faluère (lignes 112, 201)
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
- Livres à consulter et/ou emprunter, pour petits et grands
- Jeux de société à découvrir sur place.
- Immersion à 360° au coeur de la biodiversité grâce aux casques de réalité virtuelle
- Podcasts, quiz et ruche numérique sur bornes interactives
Rives du lac Daumesnil (bois de Vincennes)
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h à 18h
Promenade Maurice Boitel, Paris 12e
Bus : Parc Zoologique (lignes 46, 201), Demi-Lune – Parc Zoologique (ligne 325)
Ateliers et animations
- Découverte des plantes aromatiques
- Confectionde sachets de graines
- Origami
- Coloriages
- Rempotage dans des pots
confectionnés sur place
- Création de tipis avec des matériaux naturels : bambous, ficelle, raphia,
pommes de pin, cailloux…
- Information sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de
surveillance et des agents de la Police municipale
Visite guidée
- À la découverte du bois de Vincennes : visite accompagnée d’un forestier. Départ à 15h
Jeux
- Quiz de reconnaissance des plantes et des graines
- Jeu sur les relations entre plantes et animaux
- Quiz sur le bois de Vincennes et ses curiosités
- Jeu autour du règlement des bois de Paris
Que vous vous rendiez au village éphémère de la Fête dans le jardin de Reuilly – Paul Pernin, ou dans le bois de Vincennes, à la Ferme de Paris, ou au bord du lac Daumesnil, découvrez toutes les visites, ateliers et activités proposés dans le 12e arrondissement.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Jardin de Reuilly – Paul Pernin 15, rue Albinoni 75012 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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