Fête des jardins : le 12e célèbre la nature en ville ! Jardin de Reuilly – Paul Pernin PARIS

Informations pratiques

Jardin de Reuilly – Paul Pernin

Dans le 12e, les jardiniers de la Ville vous accueillent dans le jardin de Reuilly – Paul Pernin. Situé sur le parcours de la Coulée Verte René-Dumont à l’emplacement d’une ancienne gare de marchandises, cet espace vert est reconnaissable à sa passerelle emblématique.

15 rue Albinoni, Paris 12ᵉ

Métro : Montgallet (ligne 8), Dugommier (ligne 6). Bus : Mairie du 12e (lignes 29, 215)

Ce jardin est accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes aveugles et malvoyantes et figure dans unquartier d’accessibilité augmentée (QAA)

Ateliers et animations

Découverte des différents types de haies et de leurs rôles

pour la biodiversité

et de leurs rôles pour la biodiversité Réalisation participative d’une haie sèche

Présentation de la démarche des refuges LPO

Rempotage de plantes

de plantes Atelier d’impression végétale sur tissu : réservation sur place conseillée

réservation sur place conseillée Loisirs créatifs sur les thèmes des oiseaux et de la biodiversité

sur les thèmes des oiseaux et de la biodiversité Découverte du métier de jardinier : présentation du métier et de ses

spécificités, ainsi que du matériel utilisé

Visite commentée de la Coulée Verte René-Dumont

Présentation de l’histoire du site, des actions paysagères,

de la biodiversité et des usages observés

Départs depuis le jardin de Reuilly – Paul Pernin à 15h et 17h. Réservation sur place conseillée

Jeux

Quiz sur la biodiversité et les arbres fruitiers

Marelle autour du

règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Maison du jardinage et du compostage (parc de Bercy)

41 rue Paul Belmondo, Paris 12e

Métro : Bercy (lignes 6, 14), Cour Saint-Émilion (ligne 14). Bus : Bercy – Arena (ligne 24), Parc de Bercy (ligne 64)

Ateliers et animations

Présentation

du compostage en ville avec DM Compost : le samedi uniquement, de 15h à 18h.

le samedi uniquement, de 15h à 18h. Découverte des plantes insolites du parc de Bercy et de son potager : de 14h à 16h. 20 personnes maximum.

de 14h à 16h. 20 personnes maximum. Grainothèque : découverte des graines à l’aide des cinq sens

découverte des graines à l’aide des Atelier : apprendre

les gestes et techniques du potager selon les saisons

Visites guidées

Balade dans le potager de Bercy : « Bien-être et découverte des bienfaits insoupçonnés des plantes »

De 14h à 16h. Sur inscription sur Que faire à Paris. 20 personnes

maximum

Ferme de Paris (bois de Vincennes)

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h à 18h

24 route de la Tourelle, Paris 12e

RER : Joinville-le-Pont (ligne A). Bus : Plateau de Gravelle (ligne 77)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Ateliers et animations

Découverte de la mare écologique : présentation de son rôle dans la

biodiversité et la lutte biologique

Le dimanche uniquement, en accès libre de 14h30

à 18h

présentation de son rôle dans la biodiversité et la lutte biologique Le dimanche uniquement, en accès libre de 14h30 à 18h Rencontre avec le fermier : échanges autour du nourrissage et de la rentrée des

animaux de la ferme

à 16h pour les chèvres et les brebis à 17h30 pour la basse-cour

échanges autour du nourrissage et de la rentrée des animaux de la ferme à 16h pour les chèvres et les brebis à 17h30 pour la basse-cour Les Clos d’Hélo : visite des parcelles avec l’association « Les Champs

des Possibles » et découverte des productions de la ferme

visite des avec l’association et découverte des Potager du Bois : Le samedi uniquement, de 14h à 18h, cueillette pédagogique, dégustation et vente de

produits du potager avec Interface Formation

Jeux

Jeux de découverte de la biodiversité

Parcours ludiques autour de la biodiversité du verger et des légumes

d’Île-de-France

autour de la et des « Les hérissons du chemin des

murmures » : jeu de type « Cherche et trouve »

jeu de type « Cherche et trouve » « Les enquêtes de la

Fouine » : jeu d’énigmes

École Du Breuil (bois de Vincennes)

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h à 18h

Route de la Pyramide (face à l’entrée de l’Arboretum de Paris), Paris 12e

RER : Joinville-le-Pont (ligne A). Bus : École Du Breuil (lignes 77, 201)

Visites guidées

Visites du jardin de l’École Du Breuil : de 14h à 18h. Départ toutes les heures. Inscription sur place obligatoire, limitée à 20 personnes par visite

Exposition

Présentation

de l’exposition « Horticultures » au sein du jardin, en lien avec les

Beaux-Arts

Retrouvez l’École Du Breuil sur sonsite Web

Bibliothèque de la Maison Paris Nature (Parc Floral de Paris, bois de Vincennes)

Maison Paris Nature, Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide, Paris 12e

Métro : Château de Vincennes (ligne 1). Bus : Stade Léo Lagrange ou Plaine de la Faluère (lignes 112, 201)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Livres à consulter et/ou emprunter , pour petits et grands

, pour petits et grands Jeux de société à découvrir sur place.

à découvrir sur place. Immersion à 360° au coeur de la biodiversité grâce aux casques de réalité virtuelle

Podcasts, quiz et ruche numérique sur bornes interactives

Rives du lac Daumesnil (bois de Vincennes)

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 14h à 18h

Promenade Maurice Boitel, Paris 12e

Bus : Parc Zoologique (lignes 46, 201), Demi-Lune – Parc Zoologique (ligne 325)

Ateliers et animations

Découverte des plantes aromatiques

Confection de sachets de graines

de Origami

Coloriages

Rempotage dans des pots

confectionnés sur place

dans des Création de tipis avec des matériaux naturels : bambous, ficelle, raphia,

pommes de pin, cailloux…

avec des : bambous, ficelle, raphia, pommes de pin, cailloux… Information sur les missions et le recrutement des agents d’accueil et de

surveillance et des agents de la Police municipale

Visite guidée

À la découverte du bois de Vincennes : visite accompagnée d’un forestier. Départ à 15h

Jeux

Quiz de reconnaissance des plantes et des graines

de reconnaissance des Jeu sur les relations entre plantes et animaux

sur les relations entre Quiz sur le bois de Vincennes et ses curiosités

sur le et ses curiosités Jeu autour du règlement des bois de Paris

Que vous vous rendiez au village éphémère de la Fête dans le jardin de Reuilly – Paul Pernin, ou dans le bois de Vincennes, à la Ferme de Paris, ou au bord du lac Daumesnil, découvrez toutes les visites, ateliers et activités proposés dans le 12e arrondissement.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Jardin de Reuilly – Paul Pernin 15, rue Albinoni 75012 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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