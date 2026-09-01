Fête des jardins : le 8e célèbre la nature en ville ! Parc Monceau PARIS

Informations pratiques

Parc Monceau

Dans le 8e, les jardiniers de la Ville vous accueillent dans le parc Monceau ponctué de petits temples antiques et gothiques réalisés au 18e siècle, et riche d’un patrimoine arboré remarquable.

35 boulevard de Courcelles, Paris 8e

Métro : Monceau (ligne 2), Villiers (lignes 2, 3). Bus : Malesherbes –Courcelles (lignes 20, 30, 93)

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Animations et ateliers

Création de godets en

papier (pliage)

(pliage) Rempotage de plantes

de plantes Confection d’oiseaux à souhaits

Visites guidées

Découverte des arbres remarquables présents dans le parc

Départ des visites : 15h, 16h30 et 18h. Sur inscription préalable au point accueil

Jeux

Jeu de piste sous forme d’un quiz sur les thèmes du jardinage et de

l’histoire du parc Monceau

En continu tout l’après-midi

sous forme d’un quiz sur les thèmes du et de En continu tout l’après-midi Marelle autour du

règlement des parcs et jardins

autour du règlement des parcs et jardins Jeu de l’oie « Stop incivilités »

Découvrez toutes les visites, ateliers et activités proposés pour la Fête dans cet arrondissement. Venez à la rencontre des jardiniers de la Ville le temps d’un week-end.

Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00

Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles 75008 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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