Fête des jardins : le 8e célèbre la nature en ville ! Parc Monceau PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Parc Monceau · PARIS
Informations pratiques
Parc Monceau
Dans le 8e, les jardiniers de la Ville vous accueillent dans le parc Monceau ponctué de petits temples antiques et gothiques réalisés au 18e siècle, et riche d’un patrimoine arboré remarquable.
35 boulevard de Courcelles, Paris 8e
Métro : Monceau (ligne 2), Villiers (lignes 2, 3). Bus : Malesherbes –Courcelles (lignes 20, 30, 93)
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Animations et ateliers
- Création de godets en
papier (pliage)
- Rempotage de plantes
- Confection d’oiseaux à souhaits
Visites guidées
- Découverte des arbres remarquables présents dans le parc
Départ des visites : 15h, 16h30 et 18h. Sur inscription préalable au point accueil
Jeux
- Jeu de piste sous forme d’un quiz sur les thèmes du jardinage et de
l’histoire du parc Monceau
En continu tout l’après-midi
- Marelle autour du
règlement des parcs et jardins
- Jeu de l’oie « Stop incivilités »
Découvrez toutes les visites, ateliers et activités proposés pour la Fête dans cet arrondissement. Venez à la rencontre des jardiniers de la Ville le temps d’un week-end.
Du samedi 26 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00
Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles 75008 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/fete-des-jardins-vive-la-nature-en-ville-88862 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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