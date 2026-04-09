Fête des mères : Atelier Créatif duo Feuille Blanche, Café Noir Paris

Chez Feuille Blanche, Café Noir, l’art plastique n’a rien à voir avec les souvenirs un peu ternes des cours d’école. Ici, c’est tout l’inverse : liberté, expérimentation, amusement et découverte.Un atelier d’arts plastiques, c’est avant tout un espace pour oser :

tester différentes techniques (peinture, collage, encre, gouache, aquarelle végétale, linogravure, papier mâché, etc.),

mélanger les matières et les inspirations,

s’amuser sans pression de résultat,

se laisser guider par ses envies, ses émotions ou les thèmes proposés.

en ce samedi 30 mai nous allons faire un atelier spécial fête des mères ou vous pourrez créer avec votre maman, partager ce moment créatif, créer une œuvre en commun ou bien chacune la votre selon vos envies.

Si notre atelier vous plaît, soyez libre de revenir n’importe quel mercredi soir ou jeudi après-midi (hors vacances scolaires) pour un moment créatif

inclus 1 boisson et une pâtisserie maison

Dimanche 31 mai, participez à un atelier spécial fête des mères ou vous pourrez créer avec votre maman, partagé ce moment créatif, créer une œuvre en commun ou bien chacune la votre selon vos envies.

Le dimanche 31 mai 2026

de 14h00 à 15h30

payant

35€ / personne

Atelier + Boisson + Pâtisserie maison

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T15:30:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris



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