Fête des mères : Atelier Créatif duo Feuille Blanche, Café Noir Paris
Fête des mères : Atelier Créatif duo Feuille Blanche, Café Noir Paris dimanche 31 mai 2026.
Chez Feuille Blanche, Café Noir, l’art plastique n’a rien à voir avec les souvenirs un peu ternes des cours d’école. Ici, c’est tout l’inverse : liberté, expérimentation, amusement et découverte.Un atelier d’arts plastiques, c’est avant tout un espace pour oser :
- tester différentes techniques (peinture, collage, encre, gouache, aquarelle végétale, linogravure, papier mâché, etc.),
- mélanger les matières et les inspirations,
- s’amuser sans pression de résultat,
- se laisser guider par ses envies, ses émotions ou les thèmes proposés.
en ce samedi 30 mai nous allons faire un atelier spécial fête des mères ou vous pourrez créer avec votre maman, partager ce moment créatif, créer une œuvre en commun ou bien chacune la votre selon vos envies.
Si notre atelier vous plaît, soyez libre de revenir n’importe quel mercredi soir ou jeudi après-midi (hors vacances scolaires) pour un moment créatif
inclus 1 boisson et une pâtisserie maison
Dimanche 31 mai, participez à un atelier spécial fête des mères ou vous pourrez créer avec votre maman, partagé ce moment créatif, créer une œuvre en commun ou bien chacune la votre selon vos envies.
Le dimanche 31 mai 2026
de 14h00 à 15h30
payant
35€ / personne
Atelier + Boisson + Pâtisserie maison
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T15:30:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris
Fête des mères – Atelier créatif duo – peinture, aquarelle, collage…
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