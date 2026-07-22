Fête des mille arbres Crozant
dimanche 4 octobre 2026 · Crozant
Informations pratiques
Crozant
Fête des mille arbres
JARDIN DES BLAIREAUTINS Crozant Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
> 15h00
Trois années de plantations aux Blaireautin•es remerciements & retour d’expérience
> 15h30
Plantation d’un arbre résilient
> 16h00
Atelier Faire le deuil des paysages que nous avons connu animé par Héloïse
> 17h00
Atelier Fresque de la désertification animé par Léa
ou au choix
Atelier Tous•tes acteurs•ices du bocage animé par Capucine
> 19h00
Groupe de parole sur les arbres retour d’expérience de chacun•e sur l’été 2026 problèmes & solutions projets de plantations ou d’alternatives aux plantations chantiers en collectif à venir.
Petite restauration + buvette sur place / Événement gratuit sur participation libre .
JARDIN DES BLAIREAUTINS Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 59 89 72
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English : Fête des mille arbres
L’événement Fête des mille arbres Crozant a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Pays Dunois
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