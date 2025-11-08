Fête des Ponts à Limoges 2026 Rue du Port du Naveix Limoges

Fête des Ponts à Limoges 2026

Pendant 3 jours venez assister à LA fête populaire des belles saisons ! Mélangeant animations nautiques et terrestres. brocante, feu de la Saint Jean, Bal populaire, concours de pétanque, restauration, concerts…

Une fête foraine et des concerts seront présents tout le long de l’évènement. Entre camaraderie et bonne humeur !

Programmation édition 2026 à venir. .

Rue du Port du Naveix Port du Naveix Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

