Fête des Ponts à Limoges 2026
Rue du Port du Naveix, Limoges, Haute-Vienne
Tarif : – –
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
2026-06-12
Pendant 3 jours venez assister à LA fête populaire des belles saisons ! Mélangeant animations nautiques et terrestres. brocante, feu de la Saint Jean, Bal populaire, concours de pétanque, restauration, concerts…
Une fête foraine et des concerts seront présents tout le long de l’évènement. Entre camaraderie et bonne humeur !
Programmation édition 2026 à venir. .
