Sans contrefaçon Anatomie d’un vêtement première séquence FRAC Limoges

Limoges

Sans contrefaçon Anatomie d’un vêtement première séquence

FRAC 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-06-12

L’exposition prend sa source dans l’histoire du bâtiment Charles Michels, autrefois grand magasin de tissus et de vêtements. Cette mémoire du lieu rejoint la volonté de s’intéresser aux récits du quotidien, à ce qui nous est familier et partagé.

Elle explore la place du vêtement dans les pratiques artistiques contemporaines, envisagé tour à tour comme marqueur d’identité, prolongement du corps ou seconde peau. Du tissu à l’objet-fétiche, du tissage aux matières premières — végétales, animales ou pétrochimiques — jusqu’aux usages de la seconde main. Les œuvres réunies interrogent les manières dont les corps, visibles ou invisibilisés, sont regardés, représentés et traversés par le vêtement. .

FRAC 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Sans contrefaçon Anatomie d’un vêtement première séquence

L’événement Sans contrefaçon Anatomie d’un vêtement première séquence Limoges a été mis à jour le 2026-05-29 par Terres de Limousin