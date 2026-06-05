Limoges

Fête des Ponts Dimanche 14 Juin

Rue du Port du Naveix Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Pour la 3ème et dernière journée de cette fête des ponts, restauration et buvettes seront de nouveau disponible toute la journée.

Au programme

A partir de 7h Vide grenier co-organisé avec l’association des anciens élèves de l’école du pont-neuf sur les terrains de pétanque du foyer du port du naveix

A partir de 8h Exposition de voitures 2 chevaux sur le quai Louis Goujaud

À partir de 9h Randonnées pédestres animées par l’ALEFPA

A partir de 11h Groupe folklorique les baladins du Limousin

A partir de 12h Repas en bord de Vienne (menu et prix sur place)

A partir de 14h Groupe pop/rock GOTHAM, podium Port du Naveix .

Rue du Port du Naveix Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine fetedesponts87@gmail.com

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English : Fête des Ponts Dimanche 14 Juin

L’événement Fête des Ponts Dimanche 14 Juin Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Limoges Métropole