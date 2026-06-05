Fête des Ponts Dimanche 14 Juin Limoges
Fête des Ponts Dimanche 14 Juin Limoges dimanche 14 juin 2026.
Limoges
Fête des Ponts Dimanche 14 Juin
Rue du Port du Naveix Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Pour la 3ème et dernière journée de cette fête des ponts, restauration et buvettes seront de nouveau disponible toute la journée.
Au programme
A partir de 7h Vide grenier co-organisé avec l’association des anciens élèves de l’école du pont-neuf sur les terrains de pétanque du foyer du port du naveix
A partir de 8h Exposition de voitures 2 chevaux sur le quai Louis Goujaud
À partir de 9h Randonnées pédestres animées par l’ALEFPA
A partir de 11h Groupe folklorique les baladins du Limousin
A partir de 12h Repas en bord de Vienne (menu et prix sur place)
A partir de 14h Groupe pop/rock GOTHAM, podium Port du Naveix .
Rue du Port du Naveix Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine fetedesponts87@gmail.com
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English : Fête des Ponts Dimanche 14 Juin
L’événement Fête des Ponts Dimanche 14 Juin Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Limoges Métropole
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