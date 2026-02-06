Fête des tondailles de Martel

Place de la Fontanelle Martel Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 08:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Pour cette nouvelle édition de la fête des Tondailles, des animations tout le long de la journée pour divertir petits et grands. Concours international et le Championnat de France de tonte de moutons.

Une manifestation ouverte à tous et gratuite (hors restauration), organisée par la Mutuelle Coups durs du Canton de Martel.

Place de la Fontanelle Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 73 91 53 03

English :

For this new edition of the Tondailles festival, entertainment throughout the day to entertain young and old

L’événement Fête des tondailles de Martel Martel a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Vallée de la Dordogne