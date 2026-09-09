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AGENDA · Strasbourg

Fête des vendanges Strasbourg

vendredi 9 octobre 2026 · Strasbourg

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
place Gutenberg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Strasbourg

Fête des vendanges

place Gutenberg Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-09

La fête des vendanges et du goût, organisée par les Vitrines de Strasbourg, est de retour !
Au programme dégustation et vente de produits de saison, ainsi que de nombreuses animations tout au long du week-end.
Ne manquez pas ce week-end gourmand et festif au coeur de la capitale alsacienne ! 0  .

place Gutenberg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 32 51 13  contact@vitrines-strasbourg.com

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English :

L’événement Fête des vendanges Strasbourg a été mis à jour le 2026-03-11 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg

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