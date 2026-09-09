Fête des vendanges Strasbourg
vendredi 9 octobre 2026 · Strasbourg
Informations pratiques
Strasbourg
Fête des vendanges
place Gutenberg Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
La fête des vendanges et du goût, organisée par les Vitrines de Strasbourg, est de retour !
Au programme dégustation et vente de produits de saison, ainsi que de nombreuses animations tout au long du week-end.
Ne manquez pas ce week-end gourmand et festif au coeur de la capitale alsacienne ! 0 .
place Gutenberg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 32 51 13 contact@vitrines-strasbourg.com
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English :
L’événement Fête des vendanges Strasbourg a été mis à jour le 2026-03-11 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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