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Fête des vins de Chablis 2026 Centre-ville de Chablis Chablis

Fête des vins de Chablis 2026 Centre-ville de Chablis Chablis samedi 24 octobre 2026.

Lieu : Centre-ville de Chablis

Adresse : Boulevard du Docteur Tacussel

Ville : 89800 Chablis

Département : Yonne

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Chablis

Fête des vins de Chablis 2026

Centre-ville de Chablis Boulevard du Docteur Tacussel Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-24

La Fête des vins est un événement majeur de l’année.
Amateurs, connaisseurs, professionnels et grand public se retrouvent au cœur du village. Au programme baptême du nouveau millésime, dégustation des différents niveaux d’appellation et de plusieurs millésimes proposés par une quarantaine de Maisons et Domaines de Chablis et du Grand Auxerrois, intronisations, stands de gastronomie locale, balade dans les vignes, animations pour les enfants.   .

Centre-ville de Chablis Boulevard du Docteur Tacussel Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 42 22  clothilde.mourier@bivb.com

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English : Fête des vins de Chablis 2026

L’événement Fête des vins de Chablis 2026 Chablis a été mis à jour le 2026-05-06 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

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