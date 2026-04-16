Fête des vins de Chablis 2026 Centre-ville de Chablis Chablis
Fête des vins de Chablis 2026 Centre-ville de Chablis Chablis samedi 24 octobre 2026.
Chablis
Fête des vins de Chablis 2026
Centre-ville de Chablis Boulevard du Docteur Tacussel Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
La Fête des vins est un événement majeur de l’année.
Amateurs, connaisseurs, professionnels et grand public se retrouvent au cœur du village. Au programme baptême du nouveau millésime, dégustation des différents niveaux d’appellation et de plusieurs millésimes proposés par une quarantaine de Maisons et Domaines de Chablis et du Grand Auxerrois, intronisations, stands de gastronomie locale, balade dans les vignes, animations pour les enfants. .
Centre-ville de Chablis Boulevard du Docteur Tacussel Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 42 22 clothilde.mourier@bivb.com
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English : Fête des vins de Chablis 2026
L’événement Fête des vins de Chablis 2026 Chablis a été mis à jour le 2026-05-06 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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