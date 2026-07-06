Fête du 14 juillet à Fresselines Fresselines
mardi 14 juillet 2026 · Fresselines
Informations pratiques
Fresselines
Fête du 14 juillet à Fresselines
Le bourg Fresselines Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le 14 juillet à Fresselines c’est la fête Buvette pour se rafraichir, retraite aux flambeaux, diner à partir de 19h30 (tarif 20€), feux d’artifice, grand bal animé par Jacky Bernardet
Rens et réservations 06 65 18 73 63 ou 06 28 19 66 73 .
Le bourg Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 19 66 73
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English : Fête du 14 juillet à Fresselines
L’événement Fête du 14 juillet à Fresselines Fresselines a été mis à jour le 2026-07-02 par Creuse Tourisme
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