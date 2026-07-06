Informations pratiques

Fresselines

Fête du 14 juillet à Fresselines

Le bourg Fresselines Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le 14 juillet à Fresselines c’est la fête Buvette pour se rafraichir, retraite aux flambeaux, diner à partir de 19h30 (tarif 20€), feux d’artifice, grand bal animé par Jacky Bernardet

Rens et réservations 06 65 18 73 63 ou 06 28 19 66 73 .

Le bourg Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 19 66 73

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English : Fête du 14 juillet à Fresselines

L’événement Fête du 14 juillet à Fresselines Fresselines a été mis à jour le 2026-07-02 par Creuse Tourisme