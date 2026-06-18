Marché dinatoire et concert Fresselines
Marché dinatoire et concert Fresselines lundi 6 juillet 2026.
Fresselines
Marché dinatoire et concert
La belardière Fresselines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-08-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
A partir de 18h à La P’art-queterie au lieu dit La BELARDIERE, marché dinatoire avec des artisans locaux qui vous proposent de bons et beaux produits. Venez manger en famille, entre amis, et écouter un bon concert à partir de 20h !
Nouveauté Balade botanique avec Nathalie Ranjon du jardin des harmonies, inscription 06 30 84 62 37 .
La belardière Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94 grouproduction@wanadoo.fr
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English : Marché dinatoire et concert
L’événement Marché dinatoire et concert Fresselines a été mis à jour le 2026-06-11 par Creuse Tourisme
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