Fête du jardin partagé de la mjc 3 maisons, Jardin partagé de la MJC des 3 Maisons, Nancy
Fête du jardin partagé de la mjc 3 maisons, Jardin partagé de la MJC des 3 Maisons, Nancy samedi 6 juin 2026.
Fête du jardin partagé de la mjc 3 maisons 6 et 7 juin Jardin partagé de la MJC des 3 Maisons Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visitez le jardin et participez à des ateliers de culture, des ateliers créatifs et à un atelier autour de la biodiversité (CPIE).
Jardin partagé de la MJC des 3 Maisons 12 rue de Fontenoy 54000 Nancy Nancy 54100 III Maisons, Crosne, Vayringe Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 32 80 52 https://www.mjc3maisons.fr/ Lieu de sensibilisation pédagogique à l’environnement, notre jardin est ouvert à tous et toute l’année !
En 9 ans, ce bel espace de nature est devenu une référence dans la ville et la métropole, offrant aux habitants une réponse à leurs besoins de nature et de liens. très facile d’accès / parking MJC
Visitez le jardin et participez à des ateliers de culture, des ateliers créatifs et à un atelier autour de la biodiversité (CPIE).
©nicolas rymdzionek
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