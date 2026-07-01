Informations pratiques

Lavardac

Fête du kiosque à Lavardac

Sur les Allées Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Fête du Kiosque à Lavardac une soirée festive le 13 juillet !

À la veille de la Fête nationale, la commune de Lavardac vous donne rendez-vous le dimanche 13 juillet pour une soirée conviviale et musicale autour du kiosque.

Dès 19h, profitez d’un apéritif offert par la commune pour lancer les festivités dans une ambiance chaleureuse.

La soirée se poursuivra en musique avec l’Union Musicale Néracaise de 19h à 20h, puis avec un concert de l’association DKLé de 20h à 22h30.

À 23h, place au traditionnel feu d’artifice, avant de prolonger la fête rue Gambetta avec le Café des Sports, qui vous accueillera jusqu’au bout de la nuit.

Côté restauration, l’USLB propose un repas grillades-frites de 20h à 22h30, sur réservation au 06 72 35 25 82 ou 06 31 34 33 47.

Entrée libre .

Sur les Allées Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 34 33 47

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English : Fête du kiosque à Lavardac

L’événement Fête du kiosque à Lavardac Lavardac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Albret