Stage de cirque été 2026 Lavardac
Stage de cirque été 2026 Lavardac mardi 14 juillet 2026.
Lavardac
Stage de cirque été 2026
9 Rue Jules Ferry Lavardac Lot-et-Garonne
Tarif : 50 – 50 – 80 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-31 11:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-27 2026-08-17
Cet été, l’association Un Air de Cirque propose à Lavardac plusieurs stages de découverte et d’initiation aux arts du cirque pour les enfants de 5 à 16 ans. Encadrés par des professionnels, les participants pourront s’essayer à différentes disciplines.
Au fil des séances, les jeunes découvriront l’univers du cirque à travers des activités variées mêlant équilibre, jonglage, expression corporelle, acrobaties et jeux d’adresse. Chaque stage se conclura par un moment de restitution où les participants présenteront aux familles un petit spectacle construit durant leur séjour.
Une belle occasion de développer sa confiance en soi, sa créativité et son esprit d’équipe tout en s’amusant pendant les vacances d’été.
Stages organisés à Lavardac, en salle climatisée. Sur inscription. .
9 Rue Jules Ferry Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 73 29 21 unairdecirque@gmail.com
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English : Stage de cirque été 2026
L’événement Stage de cirque été 2026 Lavardac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de l’Albret
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