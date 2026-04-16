Fête du piano Philharmonie de Paris Paris
Fête du piano Philharmonie de Paris Paris dimanche 11 avril 2027.
C’est en souvenir de ses difficiles premières années de musicien, marquées par une pénurie de concerts et de soutien extérieur, qu’Alexandre Tharaud a désiré mettre sur pied sa fondation. Comme il le souligne, « être soliste exige tout : le corps, l’esprit, et un entourage solide ». Son but ? Accompagner les jeunes musiciens, tant sur un plan artistique qu’humain, et ce grâce à des aides concrètes. Trois artistes très doués issus de sa fondation se mêlent ainsi à deux solistes chevronnés, Vanessa Wagner et Alexandre Tharaud en personne, pour une grande fête du piano. La création des Vingt-Quatre Préludes d’Oscar Strasnoy – qui marche sur les pas de Chopin et Scriabine – se mêle à des pages célèbres ou à redécouvrir de Debussy, Rachmaninoff, Rossini et Saint-Saëns.
Distribution
Alexandre Tharaud , piano
Vanessa Wagner , piano
Hyunji Kim , piano
Nadja Dornik , piano
Théotime Gillot , piano
musiciens de la Fondation Alexandre Tharaud
Sur un répertoire amoureusement choisi, trois jeunes pianistes de talent, issus de la Fondation Alexandre Tharaud, se joignent au musicien français et à Vanessa Wagner pour une célébration joyeuse de l’instrument.
Le dimanche 11 avril 2027
de 15h00 à 17h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-11T18:00:00+02:00
fin : 2027-04-11T20:00:00+02:00
Date(s) : 2027-04-11T15:00:00+02:00_2027-04-11T17:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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