Fête du piano Philharmonie de Paris Paris

C’est en souvenir de ses difficiles premières années de musicien, marquées par une pénurie de concerts et de soutien extérieur, qu’Alexandre Tharaud a désiré mettre sur pied sa fondation. Comme il le souligne, « être soliste exige tout : le corps, l’esprit, et un entourage solide ». Son but ? Accompagner les jeunes musiciens, tant sur un plan artistique qu’humain, et ce grâce à des aides concrètes. Trois artistes très doués issus de sa fondation se mêlent ainsi à deux solistes chevronnés, Vanessa Wagner et Alexandre Tharaud en personne, pour une grande fête du piano. La création des Vingt-Quatre Préludes d’Oscar Strasnoy – qui marche sur les pas de Chopin et Scriabine – se mêle à des pages célèbres ou à redécouvrir de Debussy, Rachmaninoff, Rossini et Saint-Saëns.

Distribution

Alexandre Tharaud , piano

Vanessa Wagner , piano

Hyunji Kim , piano

Nadja Dornik , piano

Théotime Gillot , piano

musiciens de la Fondation Alexandre Tharaud

Sur un répertoire amoureusement choisi, trois jeunes pianistes de talent, issus de la Fondation Alexandre Tharaud, se joignent au musicien français et à Vanessa Wagner pour une célébration joyeuse de l’instrument.

Le dimanche 11 avril 2027

de 15h00 à 17h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-11T18:00:00+02:00

fin : 2027-04-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2027-04-11T15:00:00+02:00_2027-04-11T17:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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