Fête du printemps, ESAT des Gardons, Salindres

Fête du printemps Vendredi 20 mars, 10h00 ESAT des Gardons Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T10:00:00+01:00 – 2026-03-20T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T10:00:00+01:00 – 2026-03-20T17:30:00+01:00

Organisé par l’ESAT Les Gardons et l’IME de Rochebelle.

ESAT des Gardons 1218, route de Mazac, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie

Exposition, découverte de la nouvelle saison et ateliers seront organisés.