FÊTE DU PRINTEMPS, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine
FÊTE DU PRINTEMPS, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine mercredi 15 avril 2026.
FÊTE DU PRINTEMPS Mercredi 15 avril, 15h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis
Entrée libre et gratuite !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00
L’Ecole des Possible de Mains d’Œuvres, vous propose de venir partager un moment festif et artistique pour les enfants et leurs parents !
Au programme de cette Fête du Printemps :
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De 15h30 à 16h30 : concert de musique classique « Mozart et Bach pour les petits » interprété par le duo de musiciens Ernesto Insam et Igor Ferlan
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De 16h30 à 17h00 : un goûter partagé et convivial !
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De 17h00 à 18h00 : l’équipe de Mains d’Œuvres animera des ateliers manuels sur le thème du Printemps.
Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Venez partager un moment festif et artistique ! Le Foyer Spectacle jeune public
Bye Bye Binary
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