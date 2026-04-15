FÊTE DU PRINTEMPS, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

FÊTE DU PRINTEMPS Mercredi 15 avril, 15h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre et gratuite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

L’Ecole des Possible de Mains d’Œuvres, vous propose de venir partager un moment festif et artistique pour les enfants et leurs parents !

Au programme de cette Fête du Printemps :

De 15h30 à 16h30 : concert de musique classique « Mozart et Bach pour les petits » interprété par le duo de musiciens Ernesto Insam et Igor Ferlan

De 16h30 à 17h00 : un goûter partagé et convivial !

De 17h00 à 18h00 : l’équipe de Mains d’Œuvres animera des ateliers manuels sur le thème du Printemps.

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Venez partager un moment festif et artistique ! Le Foyer Spectacle jeune public

Bye Bye Binary