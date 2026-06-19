Fête du quartier de l’Echez Maubourguet
vendredi 3 juillet 2026 · Maubourguet
Informations pratiques
Maubourguet
Fête du quartier de l’Echez
MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Fête de quartier…les ragondins de l’Echez !
Une nouvelle fois les habitants de ce quartier de la ville de Maubourguet se mobilisent pour vous proposer un programme festif !
Programme
Vendredi
20h apéro du comité
23h bal animé par Clément Ley
Samedi
12h30 repas 18€ par personne (sur réservation)
Au menu charcuterie, poulet basquaise, crème brûle avec vins et café compris fait par notre traiteur Alain MAURY
23h bal animé par Clément Ley
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MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 41 08 88
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English :
Neighborhood Festival…the Echez Nutrias!
Once again, the residents of this neighborhood in the town of Maubourguet are coming together to bring you a festive program!
Program
Friday:
8:00 p.m. Organizing committee’s pre-party
11:00 p.m. Dance party hosted by Clément Ley
Saturday:
12:30 p.m. Lunch: 18? per person (reservations required)
On the menu: cold cuts, Basque-style chicken, crème brûlée—with wine and coffee included—prepared by our caterer Alain MAURY
11:00 PM Dance party hosted by Clément Ley
L’événement Fête du quartier de l’Echez Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Maubourguet (Hautes-Pyrénées)
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- Concert au Café du centre Café du centre Maubourguet 7 juillet 2026
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