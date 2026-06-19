Informations pratiques

Maubourguet

Fête du quartier de l’Echez

MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Fête de quartier…les ragondins de l’Echez !

Une nouvelle fois les habitants de ce quartier de la ville de Maubourguet se mobilisent pour vous proposer un programme festif !

Programme

Vendredi

20h apéro du comité

23h bal animé par Clément Ley

Samedi

12h30 repas 18€ par personne (sur réservation)

Au menu charcuterie, poulet basquaise, crème brûle avec vins et café compris fait par notre traiteur Alain MAURY

23h bal animé par Clément Ley

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MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 41 08 88

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English :

Neighborhood Festival…the Echez Nutrias!

Once again, the residents of this neighborhood in the town of Maubourguet are coming together to bring you a festive program!

Program

Friday:

8:00 p.m. Organizing committee’s pre-party

11:00 p.m. Dance party hosted by Clément Ley

Saturday:

12:30 p.m. Lunch: 18? per person (reservations required)

On the menu: cold cuts, Basque-style chicken, crème brûlée—with wine and coffee included—prepared by our caterer Alain MAURY

11:00 PM Dance party hosted by Clément Ley

L’événement Fête du quartier de l’Echez Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65