UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Maubourguet

Fête du quartier de l’Echez Maubourguet

vendredi 3 juillet 2026 · Maubourguet

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
MAUBOURGUET
Ville
65700 Maubourguet
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
18 Tarif de base plein tarif

Maubourguet

Fête du quartier de l’Echez

MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-03

Fête de quartier…les ragondins de l’Echez !
Une nouvelle fois les habitants de ce quartier de la ville de Maubourguet se mobilisent pour vous proposer un programme festif !

Programme
Vendredi
20h apéro du comité
23h bal animé par Clément Ley

Samedi
12h30 repas 18€ par personne (sur réservation)
Au menu charcuterie, poulet basquaise, crème brûle avec vins et café compris fait par notre traiteur Alain MAURY
23h bal animé par Clément Ley
  .

MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 41 08 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Neighborhood Festival…the Echez Nutrias!
Once again, the residents of this neighborhood in the town of Maubourguet are coming together to bring you a festive program!

Program
Friday:
8:00 p.m. Organizing committee’s pre-party
11:00 p.m. Dance party hosted by Clément Ley

Saturday:
12:30 p.m. Lunch: 18? per person (reservations required)
On the menu: cold cuts, Basque-style chicken, crème brûlée—with wine and coffee included—prepared by our caterer Alain MAURY
11:00 PM Dance party hosted by Clément Ley

L’événement Fête du quartier de l’Echez Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

À voir aussi à Maubourguet (Hautes-Pyrénées)