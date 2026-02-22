Fête du sandre

Long Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

A partir de midi venez nombreux déguster les filets de sandre frits par les soins de l’association de pêche locale Au paradis des Pêcheurs … (autre menu possible). Repas sous chapiteau avec animation musicale.

A partir de midi venez nombreux déguster les filets de sandre frits par les soins de l’association de pêche locale Au paradis des Pêcheurs … (autre menu possible). Repas sous chapiteau avec animation musicale. .

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 75 66 36 64 aappma-long@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From noon onwards, come and enjoy pike-perch fillets fried by the local fishing association Au paradis des Pêcheurs … (other menus available). Meal under marquee with musical entertainment.

L’événement Fête du sandre Long a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre