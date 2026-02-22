Fête du sandre Long
Fête du sandre Long dimanche 17 mai 2026.
Fête du sandre
Long Somme
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
2026-05-17
A partir de midi venez nombreux déguster les filets de sandre frits par les soins de l’association de pêche locale Au paradis des Pêcheurs … (autre menu possible). Repas sous chapiteau avec animation musicale.
Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 75 66 36 64 aappma-long@orange.fr
English :
From noon onwards, come and enjoy pike-perch fillets fried by the local fishing association Au paradis des Pêcheurs … (other menus available). Meal under marquee with musical entertainment.
L’événement Fête du sandre Long a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre