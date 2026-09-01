fête du sport et des associations Longuyon
dimanche 13 septembre 2026 · Longuyon
Informations pratiques
Longuyon
fête du sport et des associations
Avenue Charles de Gaulle Longuyon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Démonstrations et stands des nombreuses associations sportives et culturelles de Longuyon
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
Avenue Charles de Gaulle Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00
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English :
Demonstrations and booths by Longuyon’s many sports and cultural organizations
Refreshments and food available on site
L’événement fête du sport et des associations Longuyon a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU LONGUYONNAIS
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