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AGENDA · Longuyon

fête du sport et des associations Longuyon

dimanche 13 septembre 2026 · Longuyon

fête du sport et des associations Longuyon

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Avenue Charles de Gaulle
Ville
54260 Longuyon
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Longuyon

fête du sport et des associations

Avenue Charles de Gaulle Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Démonstrations et stands des nombreuses associations sportives et culturelles de Longuyon
Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

Avenue Charles de Gaulle Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00 

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English :

Demonstrations and booths by Longuyon’s many sports and cultural organizations
Refreshments and food available on site

L’événement fête du sport et des associations Longuyon a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU LONGUYONNAIS

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