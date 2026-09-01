Informations pratiques

Longuyon

fête du sport et des associations

Avenue Charles de Gaulle Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Démonstrations et stands des nombreuses associations sportives et culturelles de Longuyon

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

Avenue Charles de Gaulle Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00

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English :

Demonstrations and booths by Longuyon’s many sports and cultural organizations

Refreshments and food available on site

L’événement fête du sport et des associations Longuyon a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU LONGUYONNAIS