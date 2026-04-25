Informations pratiques

Longuyon

Salon de la photographie Mille et un regards

Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Rendez-vous les 19 & 20 septembre 2026 pour un week-end 100% photo à Longuyon !

Au programme

Expositions

Conférences

AnimationsTout public

0 .

Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 03 service.communication@longuyon.fr

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English :

Join us on September 19 & 20, 2026, for a weekend dedicated entirely to photography in Longuyon!

On the agenda:

Exhibitions

Lectures

Activities

L’événement Salon de la photographie Mille et un regards Longuyon a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU LONGUYONNAIS