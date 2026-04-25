Salon de la photographie Mille et un regards Longuyon
samedi 19 septembre 2026 · Longuyon
Informations pratiques
Longuyon
Salon de la photographie Mille et un regards
Longuyon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Rendez-vous les 19 & 20 septembre 2026 pour un week-end 100% photo à Longuyon !
Au programme
Expositions
Conférences
AnimationsTout public
0 .
Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 03 service.communication@longuyon.fr
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English :
Join us on September 19 & 20, 2026, for a weekend dedicated entirely to photography in Longuyon!
On the agenda:
Exhibitions
Lectures
Activities
L’événement Salon de la photographie Mille et un regards Longuyon a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU LONGUYONNAIS
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