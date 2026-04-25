Forum de Longuyon Olivier de Benoist Le droit au bohneur Longuyon

Informations pratiques

Longuyon

Forum de Longuyon Olivier de Benoist Le droit au bohneur

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

OLIVIER DE BENOIST

Se sentant un chouia mélancolique, Olivier de Benoist a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe même au suicide.

Ayant bien conscience qu’annoncer à un enfant qu’on l’abandonne est le meilleur moyen de le traumatiser à vie, ODB décide de réagir en père responsable et de partir sans rien leur dire. Et comme il est bien trop altruiste et généreux pour garder le secret du bonheur pour lui, il a décidé de partager avec son public les mille et une façons de partir acheter des cigarettes sans que personne ne le remarque.

Pour vivre heureux, vivons, certes cachés, mais surtout loin de sa famille.

Écrit par Olivier de Benoist, Paul-Marie Debrie, Jérôme Daran

TARIFS PLEIN Assis Placement libre 42€

Ouverture des portes 19h30

Spectacle à 20h30

Un événement Ville de Longuyon et JMV Prod.

POINTS DE VENTE >

INTERNET https://www.billetweb.fr/pro/leforum

LONGUYON

Office du tourisme Place Salvador Allende

Le Petit Farfadet 11 rue de l’hôtel de villeTout public

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Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 39 21 21

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English :

OLIVIER DE BENOIST

Feeling a tad melancholy, Olivier de Benoist decided to recharge his batteries with his family. And, sure enough, after a few days of spending time with his wife and children every day, his mood changed drastically. He is now completely depressed and is even contemplating suicide.

Fully aware that telling a child you’re abandoning them is the best way to traumatize them for life, ODB decides to act like a responsible father and leave without saying a word to them. And since he is far too selfless and generous to keep the secret of his happiness to himself, he has decided to share with his audience the thousand and one ways to go out and buy cigarettes without anyone noticing.

To live happily, let’s live—admittedly in hiding, but above all far from our families.

Written by: Olivier de Benoist, Paul-Marie Debrie, Jérôme Daran

FULL PRICE Seated Unreserved seating: 42?

Doors open: 7:30 p.m.

Show starts at 8:30 p.m.

An event presented by the City of Longuyon and JMV Prod.

TICKET SALES >

ONLINE: https://www.billetweb.fr/pro/leforum

LONGUYON

Tourist Office: Place Salvador Allende

Le Petit Farfadet: 11 rue de l’hôtel de ville

L’événement Forum de Longuyon Olivier de Benoist Le droit au bohneur Longuyon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LONGUYONNAIS