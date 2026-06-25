Forum de Longuyon Viva Italia Longuyon

Longuyon

Forum de Longuyon Viva Italia

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

On vous emmène en ITALIE avec le nouveau spectacle musical de Marie SAMBORA ?

Si l’émigration italienne a laissé une trace indélébile dans la démographie et dans l’état civil français, européen et mondial de ces deux derniers siècles, la musique et la mélodie italienne, elles aussi, ont laissé leur trace dans l’inspiration et dans le plaisir.

Le spectacle VIVA ITALIA se propose de réunir ces deux traces en un seul et unique sillon.

Du mélodrame des grands auteurs du XIXe siècle aux compositions pop et rock les plus récentes, ce spectacle vous conduira au fil du temps mais aussi dans le magnifique espace de la péninsule.

À travers ses régions différentes dans leur originalité, unies dans leur joie de vivre.

Un événement JMV Prod et ville de Longuyon

Préventes tarif réduit 25 € / Sur place plein tarif 30 €

Ouverture des portes à 14:15

POINTS DE VENTE >

INTERNET https://www.billetweb.fr/pro/leforum

LONGUYON

Office du tourisme Place Salvador Allende

Le Petit Farfadet 11 rue de l’hôtel de villeTout public

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Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00

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English :

Are you ready to be whisked away to ITALY with Marie SAMBORA’s new musical?

While Italian immigration has left an indelible mark on the demographics and civil registries of France, Europe, and the world over the past two centuries, Italian music and melody have also left their mark on inspiration and enjoyment.

The show VIVA ITALIA aims to bring these two influences together into a single, unified experience.

From the melodramas of the great 19th-century composers to the most recent pop and rock compositions, this show will take you on a journey through time as well as across the magnificent Italian peninsula.

%C0 Through its regions, each distinct in its originality yet united in their joie de vivre.

An event presented by JMV Prod and the City of Longuyon

Advance tickets (reduced rate): 25 ? / Full price at the door: 30 ?

Doors open at 2:15 p.m.

TICKET SALES LOCATIONS >

ONLINE: https://www.billetweb.fr/pro/leforum

LONGUYON

Tourist Office: Place Salvador Allende

Le Petit Farfadet: 11 rue de l’hôtel de ville

L’événement Forum de Longuyon Viva Italia Longuyon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT LONGUYONNAIS