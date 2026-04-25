Informations pratiques

Longuyon

Forum de Longuyon Pierre Aucaigne en humour

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Qui ne connait pas Pierre Aucaigne ?

Son personnage fétiche, béret vissé sur la tête, lunettes cassées, MOMO fait des émules et sa chanson Véronique co-écrite avec Franck Dubosc a fait un carton sur les ondes.

Pierre Aucaigne drôle et poète, touchant et jamais méchant, vous fera rire tout au long de la soirée.

Un moment drôle à ne pas manquer.

Spectacle offert par la communauté de communes T2L.

Réservation fortement conseillée

Réservations

Web https://www.billetweb.fr/laristo-fane

Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 LonguyonTout public

0 .

Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 39 21 21

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English :

Who doesn’t know Pierre Aucaigne?

His signature character, MOMO—with his beret firmly perched on his head and broken glasses—has inspired many imitators, and his song “Véronique,” co-written with Franck Dubosc, was a huge hit on the radio.

Pierre Aucaigne—witty and poetic, touching and never mean—will keep you laughing all evening long.

A hilarious event not to be missed.

Show presented by the T2L Community of Municipalities.

Reservations strongly recommended

Reservations:

Web: https://www.billetweb.fr/laristo-fane

Longuyonnais Tourist Office, Place Salvador Allende, 54260 Longuyon

L’événement Forum de Longuyon Pierre Aucaigne en humour Longuyon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT LONGUYONNAIS