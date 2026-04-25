Forum de Longuyon Pierre Aucaigne en humour Longuyon
samedi 26 septembre 2026 · Longuyon
Informations pratiques
Longuyon
Forum de Longuyon Pierre Aucaigne en humour
Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Qui ne connait pas Pierre Aucaigne ?
Son personnage fétiche, béret vissé sur la tête, lunettes cassées, MOMO fait des émules et sa chanson Véronique co-écrite avec Franck Dubosc a fait un carton sur les ondes.
Pierre Aucaigne drôle et poète, touchant et jamais méchant, vous fera rire tout au long de la soirée.
Un moment drôle à ne pas manquer.
Spectacle offert par la communauté de communes T2L.
Réservation fortement conseillée
Réservations
Web https://www.billetweb.fr/laristo-fane
Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 LonguyonTout public
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Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 39 21 21
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English :
Who doesn’t know Pierre Aucaigne?
His signature character, MOMO—with his beret firmly perched on his head and broken glasses—has inspired many imitators, and his song “Véronique,” co-written with Franck Dubosc, was a huge hit on the radio.
Pierre Aucaigne—witty and poetic, touching and never mean—will keep you laughing all evening long.
A hilarious event not to be missed.
Show presented by the T2L Community of Municipalities.
Reservations strongly recommended
Reservations:
Web: https://www.billetweb.fr/laristo-fane
Longuyonnais Tourist Office, Place Salvador Allende, 54260 Longuyon
L’événement Forum de Longuyon Pierre Aucaigne en humour Longuyon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT LONGUYONNAIS
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