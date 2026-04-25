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AGENDA · Longuyon

Salon du livre Longuyon

dimanche 4 octobre 2026 · Longuyon

Salon du livre Longuyon

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue de l'hôtel de ville
Ville
54260 Longuyon
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Longuyon

Salon du livre

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Salon du livre à Longuyon.
25 auteurs et plus de 200 livres en tous genres.
Démonstration de calligraphie
Animation pour les petits à 15h00Tout public
0  .

Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00 

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English :

Longuyon Book Fair.
25 authors and over 200 books of all genres.
Calligraphy demonstration
Activities for children at 3:00 p.m.

L’événement Salon du livre Longuyon a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU LONGUYONNAIS

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