Informations pratiques

Longuyon

Salon du livre

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Salon du livre à Longuyon.

25 auteurs et plus de 200 livres en tous genres.

Démonstration de calligraphie

Animation pour les petits à 15h00Tout public

0 .

Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00

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English :

Longuyon Book Fair.

25 authors and over 200 books of all genres.

Calligraphy demonstration

Activities for children at 3:00 p.m.

L’événement Salon du livre Longuyon a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU LONGUYONNAIS