Salon du livre Longuyon
dimanche 4 octobre 2026 · Longuyon
Informations pratiques
Longuyon
Salon du livre
Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Salon du livre à Longuyon.
25 auteurs et plus de 200 livres en tous genres.
Démonstration de calligraphie
Animation pour les petits à 15h00Tout public
0 .
Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 55 00
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English :
Longuyon Book Fair.
25 authors and over 200 books of all genres.
Calligraphy demonstration
Activities for children at 3:00 p.m.
L’événement Salon du livre Longuyon a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU LONGUYONNAIS
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