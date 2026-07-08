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Fête du tennis Stade Municipal Craponne-sur-Arzon

samedi 11 juillet 2026 · Stade Municipal · Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Stade Municipal
Adresse
Rue du stade
Ville
43500 Craponne-sur-Arzon
Département
Haute-Loire
Tarif

Craponne-sur-Arzon

Fête du tennis

Stade Municipal Rue du stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Envie de découvrir le tennis, de partager une matinée avec des copains/copines ?
Viens à la fête du tennis !
Ouvert aux enfants à partir de 4 ans et aux ados. Le repas à midi est offert par le Club.
L’après-midi, c’est au tour des adultes.
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Stade Municipal Rue du stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 07 01 33  tccraponne@hotmail.fr

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English :

Want to try tennis and spend a morning with friends?
Come to the tennis festival!
Open to children ages 4 and up and teens. Lunch is provided by the club.
In the afternoon, it’s the adults’ turn.

L’événement Fête du tennis Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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