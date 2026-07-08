Fête du tennis Stade Municipal Craponne-sur-Arzon
samedi 11 juillet 2026 · Stade Municipal · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Fête du tennis
Stade Municipal Rue du stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Envie de découvrir le tennis, de partager une matinée avec des copains/copines ?
Viens à la fête du tennis !
Ouvert aux enfants à partir de 4 ans et aux ados. Le repas à midi est offert par le Club.
L’après-midi, c’est au tour des adultes.
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Stade Municipal Rue du stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 07 01 33 tccraponne@hotmail.fr
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English :
Want to try tennis and spend a morning with friends?
Come to the tennis festival!
Open to children ages 4 and up and teens. Lunch is provided by the club.
In the afternoon, it’s the adults’ turn.
L’événement Fête du tennis Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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