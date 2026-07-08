Fête du tennis Stade Municipal Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

Fête du tennis

Stade Municipal Rue du stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Envie de découvrir le tennis, de partager une matinée avec des copains/copines ?

Viens à la fête du tennis !

Ouvert aux enfants à partir de 4 ans et aux ados. Le repas à midi est offert par le Club.

L’après-midi, c’est au tour des adultes.

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Stade Municipal Rue du stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 07 01 33 tccraponne@hotmail.fr

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English :

Want to try tennis and spend a morning with friends?

Come to the tennis festival!

Open to children ages 4 and up and teens. Lunch is provided by the club.

In the afternoon, it’s the adults’ turn.

L’événement Fête du tennis Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay