Fête du véhicule de collection à Niort Niort
Fête du véhicule de collection à Niort Niort dimanche 7 juin 2026.
Niort
Fête du véhicule de collection à Niort
Impasse de Chey Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Seconde édition de la fête du véhicule de collection à la Ferme Communale de Chey à Niort dimanche 7 juin 2026 de 10h00 à 18h00.
Venez découvrir les métiers de la restauration automobile, carrosserie, mécanique, sellerie…
Vous trouverez également de nombreuses animations et expositions ainsi qu’une des premières voitures de la marque Barré, exposée par le lycée Gaston Barré.
Nous attendons de nombreuses voitures exposées par catégories Avant guerre Coupées sport cabriolet Populaires camions fourgons vélos motos mobylettes etc…
Vous aurez la possibilité de vous restaurer en repas chauds et vous désaltérer à la buvette. .
Impasse de Chey Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 01 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du véhicule de collection à Niort
L’événement Fête du véhicule de collection à Niort Niort a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Niort Marais Poitevin
À voir aussi à Niort (Deux-Sèvres)
- Fête des plantes Printemps aux Jardins 2026 à Niort Niort 18 avril 2026
- Concert à 2 pianos Mariia Esaulova et Narek Galoyan à Niort Auditorium de La Maison Boinot Niort 19 avril 2026
- THE WORLD OF QUEEN – L’ACCLAMEUR Niort 24 avril 2026
- Foire de Niort Niort 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCE 79, Niort 1 mai 2026