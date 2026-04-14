Niort

Fête du véhicule de collection à Niort

Impasse de Chey Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Seconde édition de la fête du véhicule de collection à la Ferme Communale de Chey à Niort dimanche 7 juin 2026 de 10h00 à 18h00.

Venez découvrir les métiers de la restauration automobile, carrosserie, mécanique, sellerie…

Vous trouverez également de nombreuses animations et expositions ainsi qu’une des premières voitures de la marque Barré, exposée par le lycée Gaston Barré.

Nous attendons de nombreuses voitures exposées par catégories Avant guerre Coupées sport cabriolet Populaires camions fourgons vélos motos mobylettes etc…

Vous aurez la possibilité de vous restaurer en repas chauds et vous désaltérer à la buvette. .

Impasse de Chey Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 01 61

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English : Fête du véhicule de collection à Niort

L’événement Fête du véhicule de collection à Niort Niort a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Niort Marais Poitevin