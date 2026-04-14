Fête du vélo 2026, 1 Place Max Lejeune, Abbeville

Fête du vélo 2026 Samedi 16 mai, 14h00 1 Place Max Lejeune Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

La Fête du vélo d’Abbeville est un événement convivial et familial dédié à la pratique du vélo sous toutes ses formes. Elle propose des animations, des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, des parcours adaptés à tous les âges ainsi que des stands autour de la mobilité douce. C’est l’occasion de promouvoir l’usage du vélo en ville tout en partageant un moment ludique et accessible à tous.

1 Place Max Lejeune 1 Place Max Lejeune 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

La Fête du vélo d’Abbeville est un événement convivial et familial dédié à la pratique du vélo sous toutes ses formes.