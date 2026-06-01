Fête du village à l’EHPAD, EHPAD du Castellas, Rousson
Fête du village à l’EHPAD, EHPAD du Castellas, Rousson vendredi 5 juin 2026.
Fête du village à l’EHPAD Vendredi 5 juin, 11h00 EHPAD du Castellas Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00
EHPAD du Castellas 44 Chemin de la Verrière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Animation DJ, concours de pétanque, apéro dansant, buvette, repas et petite restauration.
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