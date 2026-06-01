Visite des Jardins ethnobotaniques de la Gardie, Jardins ethnobotaniques de la Gardie, Rousson

Visite des Jardins ethnobotaniques de la Gardie Samedi 6 juin, 10h00 Jardins ethnobotaniques de la Gardie Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Visite libre des jardins de la Gardie.

Jardins ethnobotaniques de la Gardie Chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 06 45 64 98 72 https://www.jardinethno.fr Reliés par un sentier d’environ 1 km, ces jardins publics nés d’une action citoyenne sur environ 6 ha sont gérés par l’association Arc’Avène. Ils constituent un site conservatoire pédagogique et culturel sans pareil dans le Gard. Situés dans les basses Cévennes, ils mettent en scène une partie du patrimoine floristique (sauvage et cultivé) et divers aspects du patrimoine rural traditionnel et transmettent savoirs et savoir-faire naturalistes.

Verger mémoire des basses Cévennes, parcelle de céréales anciennes et plantes compagnes, jardin de style méditerranéen, potager médiéval, jardin des simples (médicinal et d’usage quotidien), rucher. Source pérenne, serre bioclimatique. Ancien site métallifère et espace charbonnière.

Ouvert toute l’année ! D904, route de Saint-Ambroix, hameau de Pont-d’Avène, suivre fléchage « Préhistorama (musée) ». Parking.

Visite libre des jardins de la Gardie.