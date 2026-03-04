Fête du village Chenereilles
Fête du village Chenereilles samedi 15 août 2026.
Fête du village
Place de la Mairie Chenereilles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Dès 16h30 activités jeux. A partir de 19h soupe aux choux. En soirée bal en plein air gratuit et feu d’artifice.
Place de la Mairie Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 33 83 29
From 4:30pm game activities. From 7pm cabbage soup. In the evening, free open-air dance and fireworks.
