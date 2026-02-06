Fête du village

Dans le village La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

À l’occasion de la fête du village, le Comité des Fêtes organise, en partenariat avec d’autres associations du village, sa traditionnelle Fête Votive du 1er week-end d’août. Plusieurs activités proposées pétanque, concours de peinture, vide-greniers, randonnée … à découvrir sur les affiches le moment venu. .

Dans le village La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comite.fetes.sauvetatois@gmail.com

English : Fête du village

On the occasion of the village feast, the Comité des fêtes in partnership with the other associations offers you different activities! On the program: dinner dance, petanque contest, garage sale, flea market, walking and cycling tour, board games, fishing contest, tea dance.

L’événement Fête du village La Sauvetat-du-Dropt a été mis à jour le 2026-02-03 par OT du Pays de Lauzun