Fête du village Salle Le Belvédère Le Mas-de-Tence
Fête du village Salle Le Belvédère Le Mas-de-Tence samedi 15 août 2026.
Fête du village
Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Soirée, repas du pétanqueur servi à partir de 19h30 puis feu d’artifice et bal gratuit.
.
Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 30 87 63 broussard_frederic43@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the evening, a pétanque dinner is served from 7:30pm, followed by fireworks and a free dance.
L’événement Fête du village Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon