Fête du village Salle Le Belvédère Le Mas-de-Tence

Fête du village

Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

la doublette

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15

2026-08-15

Soirée, repas du pétanqueur servi à partir de 19h30 puis feu d’artifice et bal gratuit.

Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 30 87 63 broussard_frederic43@orange.fr

English :

In the evening, a pétanque dinner is served from 7:30pm, followed by fireworks and a free dance.

