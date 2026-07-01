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Fête du vin, Parc des Cordeliers, Anduze

samedi 18 juillet 2026 · Parc des Cordeliers · Anduze

Fête du vin, Parc des Cordeliers, Anduze

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Parc des Cordeliers
Adresse
Avenue Rollin, 30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Fête du vin 18 et 19 juillet Parc des Cordeliers Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-19T10:30:00+02:00 – 2026-07-19T20:30:00+02:00

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]
Avec des vins IGP Cévennes. Une exposition de peintures de V. Guerinoni sera à découvrir.

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