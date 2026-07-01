Fête du vin, Parc des Cordeliers, Anduze

Informations pratiques

Fête du vin 18 et 19 juillet Parc des Cordeliers Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-19T10:30:00+02:00 – 2026-07-19T20:30:00+02:00

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]

Avec des vins IGP Cévennes. Une exposition de peintures de V. Guerinoni sera à découvrir.