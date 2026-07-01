AGENDA · Anduze
Fête du vin, Parc des Cordeliers, Anduze
samedi 18 juillet 2026 · Parc des Cordeliers · Anduze
Informations pratiques
Fête du vin 18 et 19 juillet Parc des Cordeliers Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-19T10:30:00+02:00 – 2026-07-19T20:30:00+02:00
Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]
Avec des vins IGP Cévennes. Une exposition de peintures de V. Guerinoni sera à découvrir.
À voir aussi à Anduze (Gard)
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