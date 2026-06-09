Bourges

Fête Foraine de Bourges

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-19

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-06-19

Vivez trois semaines de fête et de sensations à la Fête Foraine de Bourges avec manèges, gourmandises, parades et animations pour toute la famille.

La Fête Foraine de Bourges revient place Séraucourt du 19 juin au 14 juillet 2026 pour de l’animations et du divertissement au cœur de la ville. Petits et grands pourront profiter de nombreux manèges à sensations, carrousels, auto tamponneuses, trains fantômes, stands de jeux et attractions familiales dans une ambiance festive et conviviale. Gourmands et curieux apprécieront également les incontournables douceurs foraines churros, barbe à papa, pommes d’amour, gaufres et confiseries. Des défilés et parades viendront rythmer les week-ends avec des animations thématiques et musicales. Tarif réduit sur les attractions les mercredis. Entrée gratuite, attractions payantes. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Experience three weeks of fun and excitement at the Fête Foraine de Bourges, with rides, treats, parades and entertainment for all the family.

L’événement Fête Foraine de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-05-29 par OT BOURGES