Fête Foraine de Pentecôte Place du Champ de Foire et Allée Marcel Merle Decize
Fête Foraine de Pentecôte Place du Champ de Foire et Allée Marcel Merle Decize samedi 23 mai 2026.
Decize
Fête Foraine de Pentecôte
Place du Champ de Foire et Allée Marcel Merle Allée Marcel Merle Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
La fête foraine de Pentecôte est de retour !
Dès le samedi à partir de 14h00, venez découvrir l’une des plus grandes fêtes foraine de France pour la Pentecôte.
1,7 km de manèges et d’attractions !
Pour celles et ceux qui n’aiment pas les sensations fortes pinces, loteries, salle de jeux
Pour les gourmands confiseries, crêpes, gaufres, churros, pommes d’amour etc.
Des tickets gratuits, offerts par les forains, seront distribués le lundi de 10h30 à 11h30
(remise sur place le jour même à partir de 9h45 par les élus).
A 22h30, pur clôturer le week‑end, un feu d’artifice, également offert par les forains, sera tiré vers le terrain de football.
(Pour la liste complète des manèges voir la page Facebook dédiée à l’évènement). .
Place du Champ de Foire et Allée Marcel Merle Allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
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English : Fête Foraine de Pentecôte
L’événement Fête Foraine de Pentecôte Decize a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais
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