Saint-Lary-Soulan

Fête Franco Aragonaise

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

À l’occasion de la Fête Franco-Aragonaise, venez vivre trois jours de célébration placés sous le signe du partage, de la musique et des traditions. Pendant tout le week-end, concerts, conférences et ateliers mettront à l’honneur la richesse de la culture aragonaise, entre patrimoine, gastronomie, histoire et expressions artistiques.

Durant ces trois journées festives, le public pourra découvrir une programmation variée mêlant rencontres culturelles, animations et moments conviviaux, dans une ambiance chaleureuse aux couleurs de l’Aragon.

Le dimanche sera consacré à une grande fête traditionnelle franco-aragonaise, avec danses, musiques et concerts tout au long de la journée. Cette journée exceptionnelle marquera également les 40 ans de jumelage avec Boltaña, un anniversaire symbolique célébrant quatre décennies d’amitié et d’échanges entre nos territoires.

Un week-end festif et authentique, qui sent bon l’Espagne, où traditions, convivialité et esprit de fête seront au rendez-vous.

Programmation en cours. .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Franco-Aragonese Festival is a three-day celebration of sharing, music and tradition. Throughout the weekend, concerts, conferences and workshops will showcase the richness of Aragonese culture, including heritage, gastronomy, history and artistic expression.

During these three festive days, the public will be able to discover a varied program combining cultural encounters, entertainment and convivial moments, in a warm atmosphere with the colors of Aragon.

Sunday will be devoted to a traditional Franco-Aragonese festival, with dancing, music and concerts throughout the day. This exceptional day will also mark 40 years of twinning with Boltaña, a symbolic anniversary celebrating four decades of friendship and exchanges between our territories.

A festive and authentic weekend, with a whiff of Spain, where tradition, conviviality and festive spirit will be the order of the day.

L’événement Fête Franco Aragonaise Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de St Lary|CDT65