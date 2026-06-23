Fête Locale Village Castelnau-Rivière-Basse

Informations pratiques

Castelnau-Rivière-Basse

Fête Locale

Village CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

La tradition et la convivialité au cœur du village.

Le village de Castelnau-Rivière-Basse s’apprête à vibrer au rythme de sa traditionnelle fête locale. Cet événement, devenu incontournable pour les habitants et les visiteurs des alentours, promet une ambiance festive et chaleureuse.

Organisée par le comité des fêtes, en collaboration avec les associations locales, la manifestation accueillera petits et grands autour de nombreuses animations.

Au programme

VENDREDI

– 18h30 Intervillages avec la Ganaderia Dussau

– 19h Ouverture Castel’Bar.

– 21h Concert avec Fabemol

SAMEDI

– 16h30 Course de lit (Place du Foirail)

– 20h30 Marché gourmand avec animation musicale

– 23h Bal avec Alex DJ

DIMANCHE

– 10h30 Scène ouverte au Castel’Bar

– 11h Exposition et défilé de voitures anciennes

– 11h à 18h Parcours Pyrénées kids

– 12h30 Vin d’honneur de la municipalité

– 13h Repas du Comité des fêtes Salade composée, 1/2 magret avec accompagnement, salade, fromage, salade, croustade, vin et café compris.

Repas sur réservation.

– 14h30 Bal avec Next GTroup

– 17h Course landaise, Ganaderia Bel Aventure & Quadrilla Thierry Bergamo course de Promotion

– 20h Grillades animé par So Swing

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Village CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 07 50 78

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English :

Tradition and a warm, friendly atmosphere in the heart of the village.

The village of Castelnau-Rivière-Basse is getting ready to come alive with its traditional local festival. This event, which has become a must-see for residents and visitors from the surrounding area, promises a festive and warm atmosphere.

Organized by the festival committee, in collaboration with local associations, the event will welcome young and old alike with a variety of activities.

On the schedule:

FRIDAY

– 6:30 p.m.: Inter-village competition with Ganaderia Dussau

– 7:00 p.m.: Castel’Bar opens.

– 9:00 p.m.: Concert with Fabemol

SATURDAY

– 4:30 p.m.: Bed race (Place du Foirail)

– 8:30 p.m.: Gourmet walk with live music

– 11:00 p.m.: Dance party with DJ Alex

SUNDAY

– 10:30 a.m.: Open mic at Castel’Bar

– 11:00 a.m.: Classic car exhibition and parade

– 11:00 a.m. 6:00 p.m.: Pyrénées Kids’ Adventure Course

– 12:30 p.m.: Reception hosted by the municipality

– 1:00 PM: Festival Committee lunch: Mixed salad, half a duck breast with sides, salad, cheese, salad, croustade, wine, and coffee included.

Lunch by reservation only.

– 2:30 p.m.: Dance with Next GTroup

– 5:00 p.m.: Course Landaise, Ganaderia Bel Aventure & Quadrilla Thierry Bergamo Promotional Race

– 8:00 p.m.: Barbecue hosted by So Swing

L’événement Fête Locale Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65