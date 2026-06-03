Fête Métallos des familles La Maison des Métallos Paris

Ateliers de créations, sportifs, maquillage et jeux en bois

sans inscription et en continu

Jonglage ｜14H-17H

Apprenez à jongler avec Alejandro Escobedo, artiste de cirque contemporain à la croisée du jonglage et du clown. À travers la manipulation d’objets, balles, foulards, formes en mouvement… Les participants sont invités à explorer la relation entre le corps, le geste et le rythme. Les objets circulent, échappent, reviennent, le corps cherche, s’adapte, invente. → à partir de 5 ans

Confection de masques d’insectes ｜14H-17H

Fabriquez votre masque d’insectes et devenez une drôle de petite bête avec la graphiste Mathilde Brice. → à partir de 5 ans

Création de carnets de vacances｜14H-17H

À partir des affiches de la saison 25/26 de la Maison des Métallos, venez fabriquer votre carnet de vacances. Pliez, reliez, personnalisez la couverture, et le tour est joué ! Par Maéva Donat → à partir de 4 ans

Maquillage｜14H-17H

Faites-vous maquiller et préparez-vous pour la fanfare avec la graphiste Pauline Escot → à partir de 4 ans

Super Doito contest ｜14H-18H

Le DOITO revisite un jeu de foot vieux comme le monde ! Il se joue à deux, sur une planche en bois. La première personne à atteindre dix points remporte la partie ! Par Jeanne Frenkel et Cosme Castro (La Comète) → à partir de 6 ans

Jeux en bois｜14H-17H

Babyfoot, jeux traditionnels et autres jeux collectifs par Strata’j’m → à partir de 3 ans

Spectacle & Fanfare

Show drag pour enfants｜17H

Youpi ! C’est (enfin) les vacances, c’est la fête : venez profitez d’un dragshow familial, festif, pour fêter le retour du soleil en musique avec un binôme de choc : le dragking clown-chanteur Jackie Fuego et la dragqueen la plus charismatique de France Clémence Trüe seront là pour mettre des paillettes dans vos mirettes ! » – Avec Jackie Fuego et Clemence Trü → à partir de 3 ans

Fanfare « Les Vilants Chicots »｜17h45

Ce brass band survitaminé a délaissé partoches et pupitres pour souffler à tout vent son furieux cocktail sonore. Sur le pavé des ruelles comme sur le plancher des grandes scènes, dans les noces endimanchées ou les banquets foutraques, les Vilains Chicots électrisent tous les publics. → à partir de 3 ans

Lectures d’histoires et coloriages

Club lecture｜14H30-17H (3 séances de 20min)

Lectures d’histoires par la conteuse Nadia de la librairie Libertalia → tout public

Coin lecture｜14H-18H

Des livres à disposition par une Bibliothèque du quartier → à partir de 3 ans

Grignoter, pop-corn et boire

Goûter gratuit｜16H

Gâteaux préparés par le Centre Social le Picoulet (Maison de quartier ouverte à tous).

Machine à pop-corn｜14H-19H

Du maïs soufflé tout au long de la fête par le Centre social Le Picoulet.

Buvette｜14H-19H

Une carte de boissons pour les petit·es et grand·es !

L’ÉTÉ EN FANFARE ! Venez découvrir un avant-goût des vacances qui arrivent très bientôt à la Maison des Métallos !

L’occasion parfaite de fêter l’été en fanfare : se maquiller, créer des masques, apprendre à jongler, admirer un drag show, faire une pause lecture accompagnée d’un goûter gourmand, puis repartir pour une nouvelle session de super jeux en bois !







Et le meilleur ? Tout est GRATUIT !

Le samedi 13 juin 2026

de 14h00 à 19h00

gratuit

Gratuit sur réservation conseillée ! Accès possible le jour même dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/fete-metallos-des-familles-juin-2026



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