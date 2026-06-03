Fête Métallos des familles La Maison des Métallos Paris
Fête Métallos des familles La Maison des Métallos Paris samedi 13 juin 2026.
Ateliers de créations, sportifs, maquillage et jeux en bois
sans inscription et en continu
Jonglage ｜14H-17H
Apprenez à jongler avec Alejandro Escobedo, artiste de cirque contemporain à la croisée du jonglage et du clown. À travers la manipulation d’objets, balles, foulards, formes en mouvement… Les participants sont invités à explorer la relation entre le corps, le geste et le rythme. Les objets circulent, échappent, reviennent, le corps cherche, s’adapte, invente. → à partir de 5 ans
Confection de masques d’insectes ｜14H-17H
Fabriquez votre masque d’insectes et devenez une drôle de petite bête avec la graphiste Mathilde Brice. → à partir de 5 ans
Création de carnets de vacances｜14H-17H
À partir des affiches de la saison 25/26 de la Maison des Métallos, venez fabriquer votre carnet de vacances. Pliez, reliez, personnalisez la couverture, et le tour est joué ! Par Maéva Donat → à partir de 4 ans
Maquillage｜14H-17H
Faites-vous maquiller et préparez-vous pour la fanfare avec la graphiste Pauline Escot → à partir de 4 ans
Super Doito contest ｜14H-18H
Le DOITO revisite un jeu de foot vieux comme le monde ! Il se joue à deux, sur une planche en bois. La première personne à atteindre dix points remporte la partie ! Par Jeanne Frenkel et Cosme Castro (La Comète) → à partir de 6 ans
Jeux en bois｜14H-17H
Babyfoot, jeux traditionnels et autres jeux collectifs par Strata’j’m → à partir de 3 ans
Spectacle & Fanfare
Show drag pour enfants｜17H
Youpi ! C’est (enfin) les vacances, c’est la fête : venez profitez d’un dragshow familial, festif, pour fêter le retour du soleil en musique avec un binôme de choc : le dragking clown-chanteur Jackie Fuego et la dragqueen la plus charismatique de France Clémence Trüe seront là pour mettre des paillettes dans vos mirettes ! » – Avec Jackie Fuego et Clemence Trü → à partir de 3 ans
Fanfare « Les Vilants Chicots »｜17h45
Ce brass band survitaminé a délaissé partoches et pupitres pour souffler à tout vent son furieux cocktail sonore. Sur le pavé des ruelles comme sur le plancher des grandes scènes, dans les noces endimanchées ou les banquets foutraques, les Vilains Chicots électrisent tous les publics. → à partir de 3 ans
Lectures d’histoires et coloriages
Club lecture｜14H30-17H (3 séances de 20min)
Lectures d’histoires par la conteuse Nadia de la librairie Libertalia → tout public
Coin lecture｜14H-18H
Des livres à disposition par une Bibliothèque du quartier → à partir de 3 ans
Grignoter, pop-corn et boire
Goûter gratuit｜16H
Gâteaux préparés par le Centre Social le Picoulet (Maison de quartier ouverte à tous).
Machine à pop-corn｜14H-19H
Du maïs soufflé tout au long de la fête par le Centre social Le Picoulet.
Buvette｜14H-19H
Une carte de boissons pour les petit·es et grand·es !
L’ÉTÉ EN FANFARE ! Venez découvrir un avant-goût des vacances qui arrivent très bientôt à la Maison des Métallos !
L’occasion parfaite de fêter l’été en fanfare : se maquiller, créer des masques, apprendre à jongler, admirer un drag show, faire une pause lecture accompagnée d’un goûter gourmand, puis repartir pour une nouvelle session de super jeux en bois !
Et le meilleur ? Tout est GRATUIT !
Le samedi 13 juin 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit
Gratuit sur réservation conseillée ! Accès possible le jour même dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00
La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
https://www.maisondesmetallos.paris/fete-metallos-des-familles-juin-2026
Afficher la carte du lieu La Maison des Métallos et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026