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Fête Mistralienne Salon des vins et de la gastronomie Aix-en-Provence

samedi 12 septembre 2026 · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
L'Oustau de Prouvènço / Haut du Cours Mirabeau / Parc Jourdan (devant le buste de Frédéric Mistral) / Cloître des Oblats
Ville
13100 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aix-en-Provence

Fête Mistralienne Salon des vins et de la gastronomie

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 14h30. L’Oustau de Prouvènço / Haut du Cours Mirabeau / Parc Jourdan (devant le buste de Frédéric Mistral) / Cloître des Oblats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

A l’occasion de l’anniversaire de Frédéric Mistral, la tradition rencontre l’art et les saveurs de la gastronomie. Une journée rythmée par une conférence, le salon des vins et de la gastronomie, un concert et le restaurant éphémère.
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L’Oustau de Prouvènço / Haut du Cours Mirabeau / Parc Jourdan (devant le buste de Frédéric Mistral) / Cloître des Oblats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

The Mistralian banquet will welcome you at Parc Jourdan in Aix-en-Provence

L’événement Fête Mistralienne Salon des vins et de la gastronomie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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