Fête Mistralienne Salon des vins et de la gastronomie Aix-en-Provence
samedi 12 septembre 2026 · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Fête Mistralienne Salon des vins et de la gastronomie
Samedi 12 septembre 2026 à partir de 14h30. L’Oustau de Prouvènço / Haut du Cours Mirabeau / Parc Jourdan (devant le buste de Frédéric Mistral) / Cloître des Oblats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
A l’occasion de l’anniversaire de Frédéric Mistral, la tradition rencontre l’art et les saveurs de la gastronomie. Une journée rythmée par une conférence, le salon des vins et de la gastronomie, un concert et le restaurant éphémère.
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L’Oustau de Prouvènço / Haut du Cours Mirabeau / Parc Jourdan (devant le buste de Frédéric Mistral) / Cloître des Oblats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Mistralian banquet will welcome you at Parc Jourdan in Aix-en-Provence
L’événement Fête Mistralienne Salon des vins et de la gastronomie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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