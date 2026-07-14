Informations pratiques

Aix-en-Provence

Fête Mistralienne Salon des vins et de la gastronomie

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 14h30. L’Oustau de Prouvènço / Haut du Cours Mirabeau / Parc Jourdan (devant le buste de Frédéric Mistral) / Cloître des Oblats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

A l’occasion de l’anniversaire de Frédéric Mistral, la tradition rencontre l’art et les saveurs de la gastronomie. Une journée rythmée par une conférence, le salon des vins et de la gastronomie, un concert et le restaurant éphémère.

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L’Oustau de Prouvènço / Haut du Cours Mirabeau / Parc Jourdan (devant le buste de Frédéric Mistral) / Cloître des Oblats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Mistralian banquet will welcome you at Parc Jourdan in Aix-en-Provence

L’événement Fête Mistralienne Salon des vins et de la gastronomie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence