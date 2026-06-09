Pontivy

Fête Nationale 2026

Quai des Récollets Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Pontivy célèbre la Fête Nationale

11h Cérémonie de levée des couleurs, cour de la Mairie Sous-Préfecture.

A partir de 18h animations familiales suivies d’un grand bal populaire avec DJ, piste de danse, jeux de lumière et musique éclectique pour ravir les petits et les grands Abords du Palais des Congrès

23h Feu d’artifice, Quai des Récollets.

Buvette et restauration par l’Amicale des Pompiers. .

Quai des Récollets Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Fête Nationale 2026 Pontivy a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté