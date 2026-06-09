Fête Nationale 2026 Pontivy
Fête Nationale 2026 Pontivy mardi 14 juillet 2026.
Pontivy
Fête Nationale 2026
Quai des Récollets Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Pontivy célèbre la Fête Nationale
11h Cérémonie de levée des couleurs, cour de la Mairie Sous-Préfecture.
A partir de 18h animations familiales suivies d’un grand bal populaire avec DJ, piste de danse, jeux de lumière et musique éclectique pour ravir les petits et les grands Abords du Palais des Congrès
23h Feu d’artifice, Quai des Récollets.
Buvette et restauration par l’Amicale des Pompiers. .
Quai des Récollets Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Fête Nationale 2026 Pontivy a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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