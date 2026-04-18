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Fête nationale à Bléré Bléré

Fête nationale à Bléré Bléré

Fête nationale à Bléré Bléré dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Place Charles Bidault

Ville : 37150 Bléré

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Bléré

Fête nationale à Bléré

Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12 01:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Fête nationale à Bléré, Dimanche 12 juillet, place Charles Bidault.

Concert de l’OHB à 19, Dj Mes années 80 de 20h à 22h et de 23h45 à 1h, et Spectacle Anima Symphonie d’Artifices Feux Manda Light à 23h (La Gâtine)
Fête nationale à Bléré, Dimanche 12 juillet, place Charles Bidault.

Concert de l’OHB à 19h, place Charles Bidault
L’Orchestre d’Harmonie de Bléré vous propose son traditionnel concert pour célébrer la fête nationale.

DJ Mes années 80 , de 20h à 22h45 et de 23h45 à 1h, place Charles Bidault

Spectacle Anima Symphonie d’Artifices Feux Manda Light à 23h au parc de La Gâtine
Spectacle de feu version pyrotechnique. Retrouvez les danses, les costumes et toute l’ambiance explosive et émouvante du spectacle Anima dans sa version Symphonie d’Artifices .   .

Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81  communication@ville-blere.fr

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English :

80s ball from 8 pm to 1 am Lughna show by Arche de sel from 11 pm. Lughna is a rhythmic visual show, where the audience is enchanted by a sequence of fire dances and pyrotechnics.

L’événement Fête nationale à Bléré Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37

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