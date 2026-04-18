Fête nationale à Bléré Bléré
Fête nationale à Bléré Bléré dimanche 12 juillet 2026.
Bléré
Fête nationale à Bléré
Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12 01:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Fête nationale à Bléré, Dimanche 12 juillet, place Charles Bidault.
Concert de l’OHB à 19, Dj Mes années 80 de 20h à 22h et de 23h45 à 1h, et Spectacle Anima Symphonie d’Artifices Feux Manda Light à 23h (La Gâtine)
Fête nationale à Bléré, Dimanche 12 juillet, place Charles Bidault.
Concert de l’OHB à 19h, place Charles Bidault
L’Orchestre d’Harmonie de Bléré vous propose son traditionnel concert pour célébrer la fête nationale.
DJ Mes années 80 , de 20h à 22h45 et de 23h45 à 1h, place Charles Bidault
Spectacle Anima Symphonie d’Artifices Feux Manda Light à 23h au parc de La Gâtine
Spectacle de feu version pyrotechnique. Retrouvez les danses, les costumes et toute l’ambiance explosive et émouvante du spectacle Anima dans sa version Symphonie d’Artifices . .
Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
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English :
80s ball from 8 pm to 1 am Lughna show by Arche de sel from 11 pm. Lughna is a rhythmic visual show, where the audience is enchanted by a sequence of fire dances and pyrotechnics.
L’événement Fête nationale à Bléré Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par ADT 37
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