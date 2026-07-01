Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Cher

Fête nationale à Châteauneuf-sur-Cher

Rue de l’Île Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 21:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête nationale à Châteauneuf-sur-Cher !

Participez au défilé place la mairie dès 11h. A partir de 20h, animation musicale, restauration et buvette. Retraite aux flambeaux à 21h30, puis le feu d’artifice tiré au stade de foot. .

Rue de l’Île Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 63 84

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English :

Fête nationale in Châteauneuf-sur-Cher!

L’événement Fête nationale à Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-03 par OT LIGNIERES