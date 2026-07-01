Fête nationale à Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher
mardi 14 juillet 2026 · Châteauneuf-sur-Cher
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Cher
Fête nationale à Châteauneuf-sur-Cher
Rue de l’Île Châteauneuf-sur-Cher Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 21:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête nationale à Châteauneuf-sur-Cher !
Participez au défilé place la mairie dès 11h. A partir de 20h, animation musicale, restauration et buvette. Retraite aux flambeaux à 21h30, puis le feu d’artifice tiré au stade de foot. .
Rue de l’Île Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 63 84
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English :
Fête nationale in Châteauneuf-sur-Cher!
L’événement Fête nationale à Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-03 par OT LIGNIERES
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