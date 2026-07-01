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AGENDA · Boulleret

Fête Nationale Boulleret

mardi 14 juillet 2026 · Boulleret

Fête Nationale Boulleret

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
18240 Boulleret
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Boulleret

Fête Nationale

Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité vous propose une célébration en défilé depuis la Mairie jusqu’à la salle des fêtes pour un pot Républicain .
A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité vous propose une célébration en défilé depuis la Mairie jusqu’à la salle des fêtes pour un pot Républicain .   .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 02 15 

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English :

To mark National Day, the municipality invites you to a celebration featuring a parade from City Hall to the community hall, followed by a Republican reception.

L’événement Fête Nationale Boulleret a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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