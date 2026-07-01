Informations pratiques

Boulleret

Fête Nationale

Boulleret Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité vous propose une célébration en défilé depuis la Mairie jusqu’à la salle des fêtes pour un pot Républicain .

A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité vous propose une célébration en défilé depuis la Mairie jusqu’à la salle des fêtes pour un pot Républicain . .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 02 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark National Day, the municipality invites you to a celebration featuring a parade from City Hall to the community hall, followed by a Republican reception.

L’événement Fête Nationale Boulleret a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois