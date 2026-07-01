Fête Nationale Boulleret
mardi 14 juillet 2026 · Boulleret
Informations pratiques
Boulleret
Fête Nationale
Boulleret Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité vous propose une célébration en défilé depuis la Mairie jusqu’à la salle des fêtes pour un pot Républicain .
A l’occasion de la Fête Nationale, la municipalité vous propose une célébration en défilé depuis la Mairie jusqu’à la salle des fêtes pour un pot Républicain . .
Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 02 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark National Day, the municipality invites you to a celebration featuring a parade from City Hall to the community hall, followed by a Republican reception.
L’événement Fête Nationale Boulleret a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Boulleret (Cher)
- [Un été à Boulleret]: Ca va valser Boulleret 17 juillet 2026
- La Ressourcerie Boulleret 18 juillet 2026
- Dégustation Vins & Parfums au château de Buranlure Boulleret 19 juillet 2026
- Visite nocturne du Château de Buranlure Boulleret 24 juillet 2026
- [Un été à Boulleret] Les Gaufrettes Boulleret 31 juillet 2026