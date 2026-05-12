Fête nationale Villefranche-Saint-Phal Charny Orée de Puisaye

Charny Orée de Puisaye

Fête nationale

Villefranche-Saint-Phal Parc de la Mairie Villefranche-Saint-Phal Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fête nationale au parc de la mairie, animations, retraite aux flambeaux avec l’Harmonie et ses musiciens, feu d’artifice suivi d’un bal populaire. Buvette et restauration sur place. .

Villefranche-Saint-Phal Parc de la Mairie Villefranche-Saint-Phal Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 63 09 villefranche@ccop.fr

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !