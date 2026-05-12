Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête nationale Villefranche-Saint-Phal Charny Orée de Puisaye

Fête nationale Villefranche-Saint-Phal Charny Orée de Puisaye lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Villefranche-Saint-Phal

Adresse : Parc de la Mairie Villefranche-Saint-Phal

Ville : 89120 Charny Orée de Puisaye

Département : Yonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Charny Orée de Puisaye

Fête nationale

Villefranche-Saint-Phal Parc de la Mairie Villefranche-Saint-Phal Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Fête nationale au parc de la mairie, animations, retraite aux flambeaux avec l’Harmonie et ses musiciens, feu d’artifice suivi d’un bal populaire. Buvette et restauration sur place.   .

Villefranche-Saint-Phal Parc de la Mairie Villefranche-Saint-Phal Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 63 09  villefranche@ccop.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Charny Orée de Puisaye (Yonne)