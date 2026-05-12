Charny Orée de Puisaye

Fête nationale

Centre ville Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête nationale au centre ville, à partir de 11 h 00 défilé officiel, dépôt de gerbe, vin d’honneur. A partir de 19h animations et retraite aux flambeaux la soirée se terminera avec un feu d’artifice et un bal. .

Centre ville Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 71 34 ccop@ccop.fr

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !