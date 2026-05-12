Charny Orée de Puisaye

Projection des films Michael

Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 22:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Michael dresse le portrait cinématographique de la vie et de l’héritage de l’un des artistes les plus influents de notre époque. Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde. Mettant en lumière sa vie hors scène et ses performances les plus emblématiques de ses débuts en solo, le film offre au public une place au premier rang pour découvrir Michael Jackson comme jamais auparavant. .

Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr

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English : Projection des films Michael

L’événement Projection des films Michael Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-06-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !